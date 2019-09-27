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Рекорд за рекордом. В Беларуси не хватает почти 98 тысяч работников. Кого ищут наниматели

28.09.2019 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий. В базе республиканской службы занятости сейчас есть почти 98 тысяч свободных мест. Среди самых востребованных специалистов — врачи, медсестры, водители и уборщики.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

По данным на 27 сентября в республиканской базе числилось 97,7 тысяч вакансий. Больше всего предложений в Минске — 20,4 тысячи, меньше всего в Витебской — 9 тысяч. Самые востребованные специалисты, по данным базы, — это водители автомобиля (4829 вакансий), врачи-специалисты (3199), медсестры (3071), продавцы (2395) и уборщики (1765).

Какие медики в дефиците?

Врачи и медсестры уже не первый месяц входят в пятерку самых востребованных специалистов в стране. Но предложений хватает и для других работников сферы здравоохранения. Например, для фельдшеров сейчас есть 832 предложения, для фармацевтов — 324, для провизоров — 286. Для ветеринарных врачей в базе есть 831 вакансия.

Кто востребован из строителей

Достаточно много рабочих мест есть для строителей. Например, для монтажников — 2276 вакансий, каменщиков — 1655, электрогазосварщиков — 1429, плотников — 1407, штукатуров — 1102, бетонщиков — 733, облицовщиков-плиточников — 602. Нехватку кадров сами строители объясняют низкими зарплатами в сфере, из-за которых многие уезжают на заработки за границу. Тем не менее, в базе вакансий можно найти предложения с зарплатой свыше 3000 рублей. Например, столичное предприятие «Техносвязь» готово платить монтажнику лифтов 3500 рублей, а гродненское предприятия «Дизайн Стиль» — от 2000 рублей облицовщику-плиточнику.

А как дела с работой для специалистов?

Найти работу в базе вакансий могут и специалисты. Сейчас в ней есть 3077 предложений для инженеров, 646 — для бухгалтеров, 519 — для воспитателей, 355 — для администраторов, 318 — для экономистов, 280 предложений для учителей. Также в базе есть 1096 вакансий для начальников различного уровня и 572 — для директоров.

Несмотря на то, что количество вакансий в республиканской базе продолжает бить рекорды, белорусские предприятия снова активнее увольняют людей, чем берут на работу. При этом белорусы активно продолжают выезжать на заработки за границу, в первую очередь в Россию. Да и в Литве обеспокоены тем, что белорусы и украинцы вытесняют местных жителей с рынка труда.

В Беларуси по-прежнему падает численность населения (в минусе даже Минск). Хотя в первом полугодии в 10 районах прирост был прирост. Сокращается и численность занятого в экономике населения — до 4 миллионов 334,1 тысячи человек в августе. Это на 3,9 тысячи меньше, чем годом ранее.

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Теги: Минск
 
 
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Среди самых востребованных специалистов - врачи, медсестры, водители и уборщики.
 
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