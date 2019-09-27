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Рекорд за рекордом. В Беларуси не хватает почти 98 тысяч работников. Кого ищут наниматели
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий. В базе республиканской службы занятости сейчас есть почти 98 тысяч свободных мест. Среди самых востребованных специалистов — врачи, медсестры, водители и уборщики.
По данным на 27 сентября в республиканской базе числилось 97,7 тысяч вакансий. Больше всего предложений в Минске — 20,4 тысячи, меньше всего в Витебской — 9 тысяч. Самые востребованные специалисты, по данным базы, — это водители автомобиля (4829 вакансий), врачи-специалисты (3199), медсестры (3071), продавцы (2395) и уборщики (1765).
Какие медики в дефиците?
Врачи и медсестры уже не первый месяц входят в пятерку самых востребованных специалистов в стране. Но предложений хватает и для других работников сферы здравоохранения. Например, для фельдшеров сейчас есть 832 предложения, для фармацевтов — 324, для провизоров — 286. Для ветеринарных врачей в базе есть 831 вакансия.
Кто востребован из строителей
Достаточно много рабочих мест есть для строителей. Например, для монтажников — 2276 вакансий, каменщиков — 1655, электрогазосварщиков — 1429, плотников — 1407, штукатуров — 1102, бетонщиков — 733, облицовщиков-плиточников — 602. Нехватку кадров сами строители объясняют низкими зарплатами в сфере, из-за которых многие уезжают на заработки за границу. Тем не менее, в базе вакансий можно найти предложения с зарплатой свыше 3000 рублей. Например, столичное предприятие «Техносвязь» готово платить монтажнику лифтов 3500 рублей, а гродненское предприятия «Дизайн Стиль» — от 2000 рублей облицовщику-плиточнику.
А как дела с работой для специалистов?
Найти работу в базе вакансий могут и специалисты. Сейчас в ней есть 3077 предложений для инженеров, 646 — для бухгалтеров, 519 — для воспитателей, 355 — для администраторов, 318 — для экономистов, 280 предложений для учителей. Также в базе есть 1096 вакансий для начальников различного уровня и 572 — для директоров.
Несмотря на то, что количество вакансий в республиканской базе продолжает бить рекорды, белорусские предприятия снова активнее
В Беларуси по-прежнему
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Среди самых востребованных специалистов - врачи, медсестры, водители и уборщики.
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