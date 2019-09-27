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В Беларуси с 1 октября подорожает сахар. Власти устанавливают минимальную цену
28.09.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 1 октября в Беларуси подорожает белый кристаллический сахар. Власти
Фото: pixabаy.com
Напомним, с 17 января прошлого года из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, власти на 90 дней
Нынешним постановлением МАРТ предусмотрено, что предельная минимальная розничная цена как на ввозимый, так и на произведенный в нашей стране белый кристаллический сахар в рознице составит 1,5 рубля (с НДС), отпускная цена франко-отправления (без НДС) — 1,19 рубля, отпускная цена франко-назначения (без НДС) — 1,22 рубля.
«Формирование цен на сахар белый кристаллический производится с учетом
Постановление регулирует и максимальную цену на сахар, она не должна превышать 15% к отпускной цене производителя или импортера с учетом оптовой надбавки.
Постановление МАРТ будет действовать до 31 декабря включительно.
В конце июля в МАРТ
Тогда в МАРТ рассказывали, что Белгоспищепром вносил предложение ввести предельную минимальную цену на сахар.
МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Напомним, в декабре прошлого года сахар
Что происходит с ценами на сахар?
После отмены госрегулирования в декабре 2018 года стоимость сахара в магазинах
Сейчас белорусский сахар можно найти в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивают акции, во время которых сахар из РФ можно купить еще дешевле.
По данным Белстата, дороже всего сахар-песок в августе стоил в Минске и Минской области — 1,5 и 1,52 рубля соответственно, а дешевле всего — в Могилевской (1,46 рубля).
Тем временем российские производители сахара нынешним летом
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С 1 октября в Беларуси подорожает белый кристаллический сахар. Власти устанавливают на него до конца года предельную минимальную розничную цену в 1,5 рубля. То...
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