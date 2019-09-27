«Гадкий утенок, неверная жена и плохая мама», но лучший друг животных. Бриджит Бардо исполняется 85 лет

Источник материала: Tut.by

По ее же словам, она «отдала мужчинам свою красоту и молодость. Теперь я дарю свою мудрость и опыт — лучшее, что у меня есть — животным». Ее необычайной красотой восхищались миллионы. Ее карьера — до сих пор предмет зависти для сотен тысяч актрис и певиц. Икона стиля, жена и любовница самых желанных мужчин и защитница мира природы. В день рождения великой ББ — Бриджит Бардо — вспоминаем ее невероятную жизнь.

Бриджит Анн-Мари Бардо — парижанка в нескольких поколениях — появилась на свет в 15-м округе французской столицы в семье очаровательной Анны-Мари по прозвищу Тоти́, и Луи Бардо по прозвищу Пилу́.

Отец — бизнесмен, награжденный орденом Почетного легиона, а также нескольких сборников собственных стихов. Как-то раз к нему на улице подошла гадалка и предсказала, что фамилия Бардо прославится на весь мир. Мужчина воодушевился и подумал, что речь идет о нем. О том, что вселенская слава ожидает дочку, прозванную соседскими мальчишками «гадким утенком», никто даже вообразить себе не мог.

«Я была таким заторможенным, хмурым ребенком. У меня отвратительный нос. Рот тоже никуда не годится. Верхняя губа тяжелее, чем нижняя, словно опухшая. Щеки слишком круглы, а глаза, наоборот, малы», — вспоминала Бриджит. И добавляла, что любимицей родителей всегда была ее сестра Мижану: «Бриджит — злючка, да еще и некрасивая», — подливала масла в огонь ее мать.