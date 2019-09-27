“Дали несколько часов, чтобы уехать из Беларуси”. Двоих польских учителей выслали из страны

belsat.eu сообщил представитель Союза поляков в Беларуси Андрей Почобут. Об этом в комментариисообщил представитель Союза поляков в Беларуси Андрей Почобут.









Ученики польской школы в Гродно. Фото: facebook.com/PSSprzyZPB





Учителя преподавали в польской общественной школе имени короля Стефана Батория в Гродно. Но из отдела внутренних дел Администрации Ленинского района Гродно им приказали покинуть Беларусь.





Несколько лет учителей направляла в Беларусь организация для развития польского образования за рубежом при министерстве национального образования Польши, отметил Андрей Почобут.





“Общественные школы могли приглашать учителей из Польши. Ведь уровень знания языка более высокий, уровень знаний специфических терминов больше. С учетом того, что в государственных школах обучение польского языка власти стремятся свести к нулю, эту функцию переняли общественные школы. И вот сейчас, через несколько лет, власти в Гродно решили, что так не может быть, и выслали двух учителей», – сказал собеседник.





По его данным, учителя уже переехали беларуско-польскую границу.





“У них было несколько часов, чтобы уехать из Беларуси”, – подчеркнул Почобут.





Также, добавил он, по неофициальной информации, нескольких учителей могут заставить покинуть Беларусь на следующей неделе.



