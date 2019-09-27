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А кто не пьёт? В Чехии линейный арбитр Милан Сефара обслуживал матч пьяным
Источник материала: Партизан
Повеселил публику своими падениями.
Линейный арбитр Милан Сефара в состоянии алкогольного опьянения обслуживал матч молодежного чемпионата Чехии.
Судья повеселил публику неоднократными падениями. Региональная футбольная ассоциация Центральной Богемии изучает инцидент. Если будет доказано, что арбитр употреблял алкоголь, то ему грозит серьезное наказание.
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Повеселил публику своими падениями.
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