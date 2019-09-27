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Невероятно: Бегун из Гвинеи-Бисау помог атлету из Арубы завершить забег на ЧМ

28.09.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике, сообщает ТАСС.



Соревнования проходят в Дохе.

Спортсмен из Арубы почувствовал себя плохо во время забега из-за духоты и с трудом передвигался по дистанции. Басби вряд ли бы сумел финишировать самостоятельно, но в начале последнего круга представитель Гвинеи-Бисау взял его под руку, и спортсмены вместе финишировали под овации болельщиков. После финиша Басби без сил упал на беговую дорожку. Время, показанное Басби, засчитано не было, оба спортсмена являются единственными представителями своих стран на турнире.

Финал в этой дисциплине пройдет 30 сентября. Соревнования завершатся 6 октября, пишет ru.oxu.az
 
 
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Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате...
 
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