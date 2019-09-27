Невероятно: Бегун из Гвинеи-Бисау помог атлету из Арубы завершить забег на ЧМ

Соревнования проходят в Дохе.

Басби вряд ли бы сумел финишировать самостоятельно, но в начале последнего круга представитель Гвинеи-Бисау взял его под руку, и спортсмены вместе финишировали под овации болельщиков. После финиша Басби без сил упал на беговую дорожку. Время, показанное Басби, засчитано не было, оба спортсмена являются единственными представителями своих стран на турнире.