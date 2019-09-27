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Невероятно: Бегун из Гвинеи-Бисау помог атлету из Арубы завершить забег на ЧМ
Источник материала: Партизан
Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике, сообщает ТАСС.
Соревнования проходят в Дохе.
Финал в этой дисциплине пройдет 30 сентября. Соревнования завершатся 6 октября, пишет
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Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате...
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