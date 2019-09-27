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Чайные пакетики оказались опасными для здоровья

28.09.2019 07:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вместе с заваренным из пакетика чаем можно получить большую дозу пластиковых частиц, уверяют ученые.


Фото: pixabay.com

Пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпускают миллиарды пластиковых частиц и могут нанести серьезный вред здоровью. К такому выводу пришли ученые Университета Макгилла в Канаде, сообщает Science Alert.

Специалисты исследовали продукцию четырех брендов. Пакетики погружали в нагретую воду на пять минут, после чего проверяли ее качество. Оказалось, что под воздействием горячей воды пакетики разрушались, высвобождая 11,6 млрд микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).

В качестве эксперимента в воду поместили блох Daphnia magna, после чего в насекомых были найдены частицы пластика, пишет korrespondent.net

Напомним, ранее ученые выяснили, что зеленый чай способен спасти от смертельных болезней, а вот горячий чай смертельно опасен.
 
 
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Вместе с заваренным из пакетика чаем можно получить большую дозу пластиковых частиц, уверяют ученые.
 
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