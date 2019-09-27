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ГАИ Брестской области начала большую проверку маршрутных такси
28.09.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На дорогах сейчас работают и сотрудники технической инспекции. Проверяют исправность автомобиля, состояние резины, наличие аптечки и даже график работы и отдыха водителя.
Не прошел медицинское освидетельствование, не оформил страховку – все это грубые нарушения, как и самостоятельная «перепланировка» маршруток. За это могут не только оштрафовать, но и лишить лицензии.
Статистика неутешительная, количество ДТП с участием маршруток растет: только в Брестской области с начала года 11 аварий, в которых два человека погибли, более 30 получили травмы. Ещё одна категория, которая вызывает тревогу, – перевозчики, работающие по мобильным приложениям (среди них больше всего водителей-нелегалов).
Их тоже проверят.
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На дорогах сейчас работают и сотрудники технической инспекции. Проверяют исправность автомобиля, состояние резины, наличие аптечки и даже график работы и...
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