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Бывшего главу спецслужб Узбекистана приговорили к 18 годам заключения

28.09.2019 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы. Решение принял Военный суд республики.



Абдуллаева признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении служебными положениями. Установлено, что он занимался организацией преступного сообщества, заключением сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательством, хищением чужого имущества.
 
 
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Бывший председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы. Решение принял Военный суд...
 
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