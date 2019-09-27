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Известный журналист из Беларуси Шепелев "психанул" и пошел в театр

28.09.2019 11:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеведущий Дмитрий Шепелев порассуждал в своем Instagram о нехватке времени на личную жизнь во время воспитания ребенка.

Фото: @dmitryshepelev

Шепелев признался, что всегда радуется за молодых родителей, и даже завидует тем из них, кто находит время побыть наедине друг с другом. «Моему сыну шесть лет, и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей», — написал он.

Телеведущий поделился, что обычно для таких дел не находится времени, но он и его вторая половина «психанули» и купили билеты в театр на два дня, пишет Лента.ру


Шепелев был в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящий момент шесть лет. Певица умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга.
 
 
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Телеведущий Дмитрий Шепелев порассуждал в своем Instagram о нехватке времени на личную жизнь во время воспитания ребенка.
 
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