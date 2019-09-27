Фото: @dmitryshepelev





Шепелев признался, что всегда радуется за молодых родителей, и даже завидует тем из них, кто находит время побыть наедине друг с другом. «Моему сыну шесть лет, и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей», — написал он.





пишет Лента.ру Телеведущий поделился, что обычно для таких дел не находится времени, но он и его вторая половина «психанули» и купили билеты в театр на два дня,Лента.ру









Шепелев был в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящий момент шесть лет. Певица умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга.



