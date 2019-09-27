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Пункт пропуска «Берестовица» открыт
Источник материала: Партизан
И перешел на штатный режим работы.
Ремонтные работы на мосту через Свислочь между пунктами пропуска «Берестовица» и «Бобровники» завершены,
На время работ движение транспорта осуществлялось по реверсивному принципу. Теперь движение транспорта на въезд в Беларусь осуществляется в штатном режиме.
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И перешел на штатный режим работы.
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