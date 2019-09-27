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Пункт пропуска «Берестовица» открыт

28.09.2019 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И перешел на штатный режим работы.

Ремонтные работы на мосту через Свислочь между пунктами пропуска «Берестовица» и «Бобровники» завершены, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Госпогранкомитете.

На время работ движение транспорта осуществлялось по реверсивному принципу. Теперь движение транспорта на въезд в Беларусь осуществляется в штатном режиме.
 
Теги: Минск
 
 
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И перешел на штатный режим работы.
 
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