Пункт пропуска «Берестовица» открыт

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Госпогранкомитете. Ремонтные работы на мосту через Свислочь между пунктами пропуска «Берестовица» и «Бобровники» завершены,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Госпогранкомитете.





На время работ движение транспорта осуществлялось по реверсивному принципу. Теперь движение транспорта на въезд в Беларусь осуществляется в штатном режиме.



