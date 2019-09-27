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От имени госорганов белорусским компаниям рассылаются письма с вредоносным содержимым

28.09.2019 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом предупреждает МВД в своем Телеграм-канале.

Новая схема распространения вредоносного программного обеспечения выявлена сотрудниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси, говорится в сообщении.  От действий злоумышленников уже пострадали несколько белорусских субъектов хозяйствования. На их электронные ящики поступали письма, после знакомства с содержанием которых компьютеры блокировались.

Все сообщения были отправлены от имени государственных органов и организаций. Их наименования или аббревиатуры содержались в названиях почтовых ящиков, с которых поступали сообщения. От имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли с адреса «informirovanie.mart@tut.by» были направлены сообщения о включении в план выборочных проверок, дополнительная информация по которому якобы содержалась в прикрепленном файле-архиве. После его открытия компьютер блокировался, начинался процесс шифрования всей коммерческой информации.


Как подчеркнули в МВД, госорганы не используют бесплатные электронные почтовые сервисы для рассылки сообщений служебного характера. Для этих целей используется почта с доменным именем gov.by.
 
Теги: знакомства
 
 
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