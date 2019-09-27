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Вдребезги! Испытатели разбили гиперкар за 2,1$ миллиона

28.09.2019 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чтобы получить возможность продавать электрический гиперкар C_Two с силовой установкой мощностью от 1888 до 1914 л.с., хорватской компании Rimac следует его омологировать - он должен соответствовать всем стандартам, в том числе по безопасности.

Гиперкар C_Two, который должен выйти тиражом 150 штук, только что завершил первую серию краш-тестов, пишет "За рулем". Теперь компания может перейти к следующему этапу разработки - улучшению характеристик с помощью виртуальных симуляций.

Примечательно, что Rimac использовал один и тот же монокок на экспериментальном прототипе для проведения пяти типов краш-тестов. Он выдержал все, после чего было решено использовать его же для испытания прочности крыши.
 
 
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Чтобы получить возможность продавать электрический гиперкар C_Two с силовой установкой мощностью от 1888 до 1914 л.с., хорватской компании Rimac следует его омологировать -...
 
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