|
Вдребезги! Испытатели разбили гиперкар за 2,1$ миллиона
Источник материала: Партизан
Чтобы получить возможность продавать электрический гиперкар C_Two с силовой установкой мощностью от 1888 до 1914 л.с., хорватской компании Rimac следует его омологировать - он должен соответствовать всем стандартам, в том числе по безопасности.
Гиперкар C_Two, который должен выйти тиражом 150 штук, только что завершил первую серию краш-тестов,
Примечательно, что Rimac использовал один и тот же монокок на экспериментальном прототипе для проведения пяти типов краш-тестов. Он выдержал все, после чего было решено использовать его же для испытания прочности крыши.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы получить возможность продавать электрический гиперкар C_Two с силовой установкой мощностью от 1888 до 1914 л.с., хорватской компании Rimac следует его омологировать -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)