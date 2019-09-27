Экс-президент Молдовы допрошен по делу о хищении $1 млрд

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Экс-глава Молдовы Петр Лучинский стал фигурантом расследования коррупционного скандала 2015 года.





Его допросили по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны, также в его доме прошел обыск, сообщает Moldpres со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Каталину Богонос.





Свою причастность к хищениям Лучинский категорически отрицает.

Речь идет об истории 4-летней давности, когда сразу из трех молдавских банков, которые контролировал Илан Шор (муж российской певицы Жасмин), вывели $1 млрд.





Деньги выдавались связанным с Шором компаниям в виде кредитов. Хищение миллиарда в итоге привело к девальвации молдавского лея и росту цен. В начале лета Шор бежал в Израиль.









В сентябре этого года парламент Молдовы назвал бенефициаром "кражи века" молдавского олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. К такому выводу пришло детективное бюро Kroll, которое проводило расследование по просьбе молдавского правительства.





Напомним, Плахотнюк заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его активы в Молдавии заморожены.



