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Экс-президент Молдовы допрошен по делу о хищении $1 млрд

28.09.2019 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В доме Петра Лучинского прошел обыск.


Фото: Sputnik Молдова

Экс-глава Молдовы Петр Лучинский стал фигурантом расследования коррупционного скандала 2015 года.

Его допросили по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны, также в его доме прошел обыск, сообщает Moldpres со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Каталину Богонос. 

Свою причастность к хищениям Лучинский категорически отрицает.
Речь идет об истории 4-летней давности, когда сразу из трех молдавских банков, которые контролировал Илан Шор (муж российской певицы Жасмин), вывели $1 млрд.

Деньги выдавались связанным с Шором компаниям в виде кредитов. Хищение миллиарда в итоге привело к девальвации молдавского лея и росту цен. В начале лета Шор бежал в Израиль.


В сентябре этого года парламент Молдовы назвал бенефициаром "кражи века" молдавского олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. К такому выводу пришло детективное бюро Kroll, которое проводило расследование по просьбе молдавского правительства.

Напомним, Плахотнюк заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его активы в Молдавии заморожены.
 
 
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В доме Петра Лучинского прошел обыск.
 
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