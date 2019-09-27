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Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку

28.09.2019 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волкер - ключевая особа в скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского.

Об этом сообщает CNN. 

"Курт Волкер, специальный представитель США в Украине, подал в отставку на следующий день после публикации сообщения о разоблачителях, в котором утверждалось, что Белый дом скрывает содержание телефонного разговора президента Дональда Трампа и президента Украины", - говорится в сообщении. 

Волкер стал ключевым действующим лицом в скандале, который касается жалобы информаторов касательно телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля, в ходе которого Трамп якобы оказал давление на Украину, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. 

Известно, что позже Волкер организовал встречу между адвокатом президента США Руди Джулиани и советником Зеленского.

Сообщается, что Джулиани был заинтересован в том, чтобы Украина расследовала дела Байденов.


Известно, что на данный момент нет никаких доказательств совершения правонарушения ни Джо, ни Хантером Байденом.

Ряд американских СМИ опубликовал информацию о телефонном разговоре, который грозил Трампу импичментом. Речь шла о том, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование относительно Хантера Байдена. Ряд СМИ сообщали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал предоставление Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь.
 
 
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Волкер - ключевая особа в скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского.
 
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