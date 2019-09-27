Арина Соболенко обыграла первую ракетку планеты и вышла в финал теннисного турнира в Ухане













Первый сет Соболенко взяла со счетом 7:5, во втором лидер мирового рейтинга также не смогла ничего противопоставить белорусской теннисистке, и Соболенко выиграла его со счетом 6:4. Обе теннисистки в матче совершили по 5 эйсов, у австралийки зафиксировано больше двойных ошибок: 8 против 4 у Соболенко.





Напомним, в прошлом году А. Соболенко стала победителем Открытого чемпионата Уханя, призовой фонд которого в этом году составил около 2,75 млн долларов.