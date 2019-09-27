Международный конгресс исследователей Беларуси открылся в Вильнюсе. Научным опытом и своими разработками обмениваются представители исследовательских центров нашей страны и зарубежья. Всех их объединяет одно: в центре их научного интереса – Беларусь, ее история, язык и культура.





Растут цены и среднегодовая температура, меняются топовые профессии и музыкальные течения, а молодежь все больше интересуется языком… Чтобы мы об этом знали, работают ученые и исследовательские центры. Сегодня в Вильнюсе встретились около 600 специалистов, занимающихся Беларусью по 14 научным направлениям. Это восьмой – и пока самый крупный – Конгресс в истории Беларуси.



