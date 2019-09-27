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Власти вновь попытаются продать недвижимость «МЗОР» на «тусовочной» Октябрьской в Минске
Источник материала: Tut.by
Правительство выставило на продажу девять капитальных строений и одно изолированное помещение на улице Октябрьская в центре Минска. Соответствующее постановление было
Срок продажи недвижимости ОАО «МЗОР» — до 26 марта 2020 года. Первоначальная цена должна быть установлена не ниже рыночной стоимости с учетом налога на добавленную стоимость. В случае признания торгов несостоявшимися или нерезультативными ее снизят сначала на 30%, затем — на 50%.
Стоимость комплекса из девяти капитальных строений и одного изолированного помещения составляет почти 25 млн рублей. Цена самого дорогого корпуса — 7,6 млн рублей, самого дешевого помещения — 278 тысяч рублей.
Напомним, это уже не первая попытка продать недвижимость предприятия. В феврале этого года Минский станкостроительный завод
Три корпуса МЗОР в 2017 году
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Стоимость комплекса из девяти капитальных строений и одного изолированного помещения составляет почти 25 млн рублей. Цена самого дорогого корпуса - 7,6 млн рублей,...
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