Власти вновь попытаются продать недвижимость «МЗОР» на «тусовочной» Октябрьской в Минске

Источник материала: Tut.by

Правительство выставило на продажу девять капитальных строений и одно изолированное помещение на улице Октябрьская в центре Минска. Соответствующее постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Срок продажи недвижимости ОАО «МЗОР» — до 26 марта 2020 года. Первоначальная цена должна быть установлена не ниже рыночной стоимости с учетом налога на добавленную стоимость. В случае признания торгов несостоявшимися или нерезультативными ее снизят сначала на 30%, затем — на 50%.

Стоимость комплекса из девяти капитальных строений и одного изолированного помещения составляет почти 25 млн рублей. Цена самого дорогого корпуса — 7,6 млн рублей, самого дешевого помещения — 278 тысяч рублей.

Напомним, это уже не первая попытка продать недвижимость предприятия. В феврале этого года Минский станкостроительный завод выставил на аукцион два лота с улицы Октябрьской, 16 почти за 10 миллионов долларов, но аукцион не состоялся, потому что покупателей не нашлось.

Три корпуса МЗОР в 2017 году выкупил Белгазпромбанк. Общая площадь всех объектов составила почти семь тысяч квадратных метров, банку они обошлись в три миллиона долларов.