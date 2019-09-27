В Минске лжегазовики продают датчики загазованности и задымления

Источник материала: Аргументы и факты

В ведомстве сообщили об участившихся жалобах на лжегазовиков.

УП «Мингаз» напоминает: газоснабжающая организация сообщает о проведении планового технического обслуживания газоиспользующего оборудования не менее чем за три дня с помощью объявлений на информационных досках или дверях подъездов с указанием контактных телефонов.

Сотрудник ведомства, который придёт к вам в дом, обязан:

предъявить удостоверение;

назвать полное наименование организации и свою фамилию;

быть одетым в спецодежду с логотипом организации, например, в Минске и Минском районе: УП «МИНГАЗ».