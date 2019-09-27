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В Минске лжегазовики продают датчики загазованности и задымления

28.09.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске лжегазовики продают датчики загазованности и задымления
Фото из открытых источников

В ведомстве сообщили об участившихся жалобах на лжегазовиков.

УП «Мингаз» напоминает: газоснабжающая организация сообщает о проведении планового технического обслуживания газоиспользующего оборудования не менее чем за три дня с помощью объявлений на информационных досках или дверях подъездов с указанием контактных телефонов.

Сотрудник ведомства, который придёт к вам в дом, обязан:

  • предъявить удостоверение;
  • назвать полное наименование организации и свою фамилию;
  • быть одетым в спецодежду с логотипом организации, например, в Минске и Минском районе: УП «МИНГАЗ». 

В Минске лжегазовики продают датчики загазованности и задымления
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Теги: Минск
 
 
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О том, что неизвестные продают населению оборудование по завышенной цене, сообщается на сайте УП «Мингаз».
 
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