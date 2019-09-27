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«Мы не отчаиваемся». Владельцы сгоревшей террасы анонсировали перемены в баре
Источник материала: Tut.by
Владельцы бара «Пересмешник» прокомментировали возгорание, которое ночью
«Ребята! Благодарим Бога, никто не пострадал. Это самое главное. Наша птичка сегодня пострадала. Взорвалась горелка на террасе. Выбило стекла [в самом баре] и сгорела терраса. Но мы не отчаиваемся. Наша птичка феникс засияет вскоре с еще большей краснотой и изящностью. Спасибо всем неравнодушным. С любовью, команда «Пересмешника», —
На фото ниже можно увидеть, как выглядела терраса «Пересмешника» до пожара. AFISHA.TUT.BY
«Пересмешник» — один из лучших баров Минска. Он открылся в столице в декабре 2016 года. Им владеет семейная пара Ким и Ольга Мазур. Супругам также принадлежат популярные бары Ayahuasca social club и «Винный шкаф», который, к слову, в этом году получил «барный Оскар» — его
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Владельцы бара «Пересмешник» прокомментировали возгорание, которое ночью случилось на террасе их заведения - одной из уютных и красивейших летних веранд Минска.
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