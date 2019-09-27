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«Мы не отчаиваемся». Владельцы сгоревшей террасы анонсировали перемены в баре

28.09.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцы бара «Пересмешник» прокомментировали возгорание, которое ночью случилось на террасе их заведения на Немиге, 5 — одной из уютных и красивейших летних веранд Минска.


Владельцы бара «Пересмешник» наутро после пожара на террасе своего бара. Фото: Facebook Ольги Мазур

«Ребята! Благодарим Бога, никто не пострадал. Это самое главное. Наша птичка сегодня пострадала. Взорвалась горелка на террасе. Выбило стекла [в самом баре] и сгорела терраса. Но мы не отчаиваемся. Наша птичка феникс засияет вскоре с еще большей краснотой и изящностью. Спасибо всем неравнодушным. С любовью, команда «Пересмешника», — написала в Facebook совладелица бара Ольга Мазур.

На фото ниже можно увидеть, как выглядела терраса «Пересмешника» до пожара. AFISHA.TUT.BY включала ее в список пяти симпатичных летних веранд Минска.











«Пересмешник» — один из лучших баров Минска. Он открылся в столице в декабре 2016 года. Им владеет семейная пара Ким и Ольга Мазур. Супругам также принадлежат популярные бары Ayahuasca social club и «Винный шкаф», который, к слову, в этом году получил «барный Оскар» — его признали одним из лучших в СНГ.

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Теги: Минск
 
 
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Владельцы бара «Пересмешник» прокомментировали возгорание, которое ночью случилось на террасе их заведения - одной из уютных и красивейших летних веранд Минска.
 
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