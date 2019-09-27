Верховный суд рассмотрит жалобу осужденного к смертной казни









Суд запланирован на 9.30 часов утра 12 ноября.





Напомним, Витебский областной суд 30 июля 2019 года вынес смертный приговор местному жителю, 50-летнему Виктору Павлову, которого обвинили в убийстве двух пенсионерок.





30 декабря 2018 года житель села Слобода Витебского района Виктор Павлов пришел в дом к сестрам в деревне Присушина Витебского района, чтобы приобрести вино. В результате спонтанной ссоры мужчина сильно избил женщин. При этом похитил деньги и несколько бутылок вина. Через несколько дней тела женщин были найдены.









Обвинитель посчитал вину Павлова доказанной. Действия Павлова были квалифицированы прокурором как "особо опасный рецидив преступления". В 2005 году Виктор Павлов уже был осужден на 10 лет заключения за убийство мужчины.