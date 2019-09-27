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Арбитр сломал ногу во время матча, но отработал до конца
Источник материала: Партизан
На матче "Квик Бойс" и "Катвейка" в 1/64 финала Кубка Нидерландов главный арбитр Роб Диперинк сломал ногу, однако смог отработать игру до конца.
К концу основного времени матча арбитр оступился, а затем почувствовал боль в ноге. Медики оказали ему первую помощь, и Диперинк отработал в матче ещё 30 минут дополнительного времени. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу "Катвейка".
После игры арбитр прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него выявили перелом лодыжки. О сроках его восстановления пока не известно, пишет
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На матче "Квик Бойс" и "Катвейка" в 1/64 финала Кубка Нидерландов главный арбитр Роб Диперинк сломал ногу, однако смог отработать игру до конца.
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