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В Лунинецком районе на школьный двор привезли песок с костями
Источник материала: Партизан
Визуально это человеческие станки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В Лунинецком районе во двор Дятловичской средней школы привезли песок с костными останками. Администрация школы сообщила об этом в милицию. На место выехала следственно-оперативная группа, пишет
Проверку по факту проводит Лунинецкий райотдел Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Пока что известно, что местный житель обустраивал у себя во дворе погреб, а песок, по договоренности, привез на школьный двор.
Обнаружено 30 фрагментов костей. Экспертам предстоит установить сколько они пролежали в земле и примерный возраст человека или людей, которым они принадлежат.
По рассказам местных жителей, там, где сельский житель начал делать погреб, в свое время был монастырь с кладбищем неподалеку.
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Визуально это человеческие станки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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