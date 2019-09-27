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В Носкевиче проснулась человечность: глава СК заявил, что сажать до суда надо меньше

28.09.2019 11:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Следственного комитета Беларуси совершил рабочую поездку в Брест. Об этом "Вечернему Бресту" сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



В ходе визита Иван Носкевич провел личный прием граждан в СП ОАО «Брестгазоаппарат», а также провел совещание с руководством УСК по Брестской области, на котором были озвучены приоритетные направления деятельности. 

«В настоящее время нам необходимо пересмотреть практику применения меры пресечения в виде заключения под стражу. При отсутствии веских оснований для ее применения необходимо использовать альтернативные меры пресечения, в том числе залог», - отметил глава следственного ведомства.
 
Теги: Брест
 
 
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Председатель Следственного комитета Беларуси совершил рабочую поездку в Брест. Об этом "Вечернему Бресту" сообщил официальный представитель УСК по Брестской...
 
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