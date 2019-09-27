У кроссовера BMW X1 появилась гибридная версия с расходом менее 2 л на 100 км

Источник материала: Tut.by

Обновленный вариант компактного кроссовера BMW X1, который недавно появился и в белорусской продаже , в Европе обзавелся новой модификацией xDrive25e с «подзаряжаемой» гибридной силовой установкой.





Она состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора с тремя цилиндрами (125 л.с. и 220 Нм крутящего момента) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» и смонтированного на задней оси электродвигателя (95 л.с. и 165 Нм) — в сумме агрегаты развивают 220 л.с. и 385 Нм момента.





Блока установленных под задними сиденьями литий-ионных батарей емкостью 9,7 кВтч (подзарядить ее можно от бытовой электросети за 5 часов или настенного устройства i Wallbox за 3,6 часа) по паспорту хватит на 50 км пробега на одной электротяге. До 100 км/ч гибридный X1 может разгоняться за 7 секунд, максимальная скорость — 192 км/ч (135 км/ч в электрическом режиме). Заявленный расход топлива — 1,8 л на 100 км по циклу WLTP.





Объем багажника у X1 xDrive25e по сравнению со стандартными версиями кроссовера несколько сократился — с 505 до 450 л и с 1550 до 1470 л со сложенными сиденьями заднего ряда.





Европейским покупателям X1 xDrive25e будет доступен в четырех вариантах исполнения. Продажи гибридного «паркетника» начнутся весной следующего года.