Умер режиссёр Марк Захаров, который снял фильмы «12 стульев» и «Тот самый Мюнхгаузен»

Источник материала: KYKY

Сегодня, 28 сентября, умер Марк Захаров — народный артист СССР, худрук московского театра Ленком. Ему было 85 лет. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Захаров попал в больницу с двусторонним воспалением легких. 9 сентября его выписали. «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — сказал Марк Варшавер, директор театра Ленком.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. За свою жизнь он снял семь кинофильмов, наиболее известные из которых — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен». Ленты «Формула любви», «Убить дракона», «Узник замка Иф» и «Белое солнце пустыни» также увидели свет благодаря Захарову.

Фото обложки: globallookpress.