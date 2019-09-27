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Беларуским школьникам рассказали, как натовские солдаты ходят в памперсах и красятся помадой

28.09.2019 13:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В редакцию «Нашей Нивы» попала увлекательная аудиозапись. Ее сделали школьники Марьиной Горки во время выступления начальника музея пятой отдельной бригады Людмилы Голубенко. Вместо лекции о патриотизме женщина рассказала о натовских солдатах-гомосексуалах, помадах и памперсах. Делимся записью и приводим краткую расшифровку.

Голубенко: В американской армии, а вообще — в натовской, — теперь мальчики в памперсах ходят. Нормально, конечно! Есть рядом ящик. В котором у него помадка. Рядом «подруга», — тоже нормально, да? Ну «подруга» — мужчина, ясное дело. Это нормальное натовское войско, мы приехали!

Школьники: А вы что, были в натовской армии, что вы так говорите?

Голубенко: Ребята, если я так говорю, значит, я знаю, о чем я говорю (все смеются).

<...>

«Там ценностей почти не осталось — к ним пришли мусульмане. Они со своей толерантностью теряют свои страны. Они боятся. Немцы боятся находиться у себя дома сегодня. Французы боятся, испанцы боятся, греки вообще горькие слезы льют. Вот что бывает, когда ты толерантный к некоторым вещам. Нужно сохранять свою веру, свою землю, надо сохранять то, что у нас есть. Вот это надо просто запомнить, ребята», — заявила начальница музея.

Людмила Голубенко завершила свое выступление просьбой не засорять мозг ненужной информацией. Как пишет «Наша Нива», Голубенко часто приглашают в роли спикера в разные школы города, а также перед военным коллективом.

Фото обложки: Джастин Курланд.

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В редакцию «Нашей Нивы» попала увлекательная аудиозапись. Ее сделали школьники Марьиной Горки во время выступления начальника музея пятой отдельной бригады...
 
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