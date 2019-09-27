Если собираетесь работать за границей должная осмотрительность не помешает

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня, наверное, почти у каждого найдется родственник или хороший знакомый, который искал счастья в далеком или ближнем зарубежье. Кому-то удалось устроиться за границей, другим, осознавшим, что там ты никогда не будешь своим, пришлось вернуться. Сколько раз сладкие обещания иностранного работодателя оборачивались разочарованиями и горькими слезами обманутого соискателя.

И все же уехать на заработки в Россию, Польшу, а то и еще дальше — актуальная тема, для жителей глубинки в том числе. Кормить семью надо, но всегда ли в деревне или небольшом городке легко найти работу по душе и специальности? Поэтому многие выбирают трудоустройство за границей. Легально или нелегально — этот вопрос и становится краеугольным камнем. Об этом беседуем с начальником отделения по гражданству и миграции Вороновского РОВД Сергеем Баенским.

— Сергей Васильевич, как попадаются на удочку афериста при трудоустройстве за границей?

— Чаще всего проблемы возникают из-за незнания правил безопасного выезда. Например, в интернете менеджеры предлагают трудоустройство за рубежом, заинтересовавшимся сообщают дату и место организованного выезда из республики. При этом лично с работниками до выезда никто не встречается. В таких случаях перевозчиками «рабочей силы» являются лица, которые всего лишь осуществляют доставку до заявленного пункта назначения. Соответственно, при выезде за пределы Республики Беларусь у граждан отсутствуют какие бы то ни было документы, подтверждающие факт приема на работу. По прибытии они проживают или работают за рубежом, как правило, незаконно. И в результате отстоять свои права по зарплате и условиям труда по такой устной «телефонной» договоренности крайне сложно. Еще один немаловажный нюанс — в будущем невозможно подтвердить свою трудовую историю для оформления пенсии.







— Что является гарантом безопасного трудоустройства за рубежом?

— Наличие лицензии на трудоустройство за границей накладывает на трудоустраивающие фирмы ряд обязательств. Например, перед выездом за границу еще на территории нашей страны с работником обязательно должен быть заключен трудовой договор, который регистрируется в управлении по гражданству и миграции, и один его экземпляр предоставляется работнику на руки. Только после этого гражданин может выехать на работу. При этом лицензиат в обязательном порядке в течение пяти дней со дня выезда работника уведомляет об этом управление по гражданству и миграции. Эта же фирма отвечает за соответствие предоставленной о работодателе информации, и если по вине иностранного нанимателя причинен вред здоровью работника, то фирма несет перед ним также и материальную ответственность в объеме ущерба.

— Существует ли список фирм, имеющих специальное разрешение?

— Да, конечно. Он размещен на сайте МВД Республики Беларусь www.mvd.gov.by. Данную информацию можно также получить по телефону «горячей линии» Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь +375-17-218-52-64 или по бесплатному телефону 113 (только с городского стационарного телефона), куда можно звонить ежедневно с 8.00 до 20.00.

— Сергей Васильевич, что вы еще порекомендуете гражданам, решившим выехать на работу за границу?

— Трудоустроились за рубежом — обязательно станьте на временный консульский учет. Ни под каким предлогом никому не отдавайте свой паспорт. Если же условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в договоре, свяжитесь с фирмой по трудоустройству, потребуйте их немедленного улучшения. Ни в коем случае не принимайте подарки и не одалживайте деньги — так вы ставите себя в зависимое положение. Периодически поддерживайте связь со своими родственниками и друзьями, незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий вашего пребывания. В случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в посольство или консульство Республики Беларусь либо в полицию той страны, где вы находитесь.





— В последнее время на улицах, в магазинах нашего райцентра часто можно встретить иностранцев. Скажите, а задействованы ли трудовые мигранты у нас в районе?

— На 1 августа текущего года на Вороновщине проживает (временно пребывает) 934 иностранных граждан и лиц без гражданства: 662 постоянно проживающие, 114 временно проживающие и 158 временно пребывающих иностранцев. Привлечение иностранной рабочей силы в Республику Беларусь осуществляется с учетом государственных интересов, ситуации на внутреннем рынке труда и приоритетности права граждан Беларуси на занятие вакантных мест. На территории района по специальному разрешению на право занятия трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь работают 12 граждан Литовской Республики: в Пелясской средней школе с обучением на литовском языке и ОАО «Кемика».

Беседовала Галина ШЛЕМПО.