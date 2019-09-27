Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

Сбор подписей продолжается

Белорусский республиканский союз молодежи активно включился в избирательную кампанию. Его представители вошли в инициативные группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В г.п. Вороново молодые люди проводят пикет на площади у магазина «Родны кут». Здесь можно ознакомиться с краткой биографией кандидата в депутаты.

Своих представителей районный комитет ОО «БРСМ» планирует направить в качестве членов в участковые избирательные комиссии, а также наблюдателями.

На праздник — к соседям

22 сентября «Дожинки-2019» отметили в г. Шальчининкай. В гостях у соседей побывали вороновчане. От имени главы Вороновского района и председателя райсовета депутатов с праздником урожая давних друзей поздравили заместители председателя райисполкома Галина Шарко и Гражина Крахмальчик. Они вручили сувениры мэру самоуправления Шальчининкского района Здиславу Палевичу.

Вороновские мастера отдела ремесел и традиционной культуры удивили гостей праздника своими работами. Наибольший интерес у литовцев вызвали изделия из керамики и папье-маше.

За дополнительным образованием

Детские школы искусств района завершили наборы учащихся в первые классы. Семь отделений Вороновской ДШИ пополнили 62 ребенка. Наибольшей популярностью у ребят пользовалось хореографическое. Два отделения Радунской ДШИ выбрали 16 детей. В большинстве ребята предпочли учиться играть на музыкальных инструментах.

День без автомобиля

Под таким названием 22 сентября прошла традиционная мировая акция. Накануне активисты вороновской организации БРСМ и работники инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды вышли на улицы райцентра, чтобы напомнить водителям об этой дате. Раздали более двухсот буклетов. Вместе с сотрудниками ОГАИ выехали в рейды по обнаружению бесхозных авто в городские поселки района. А педагоги Радунского центра туризма, краеведения и экологии своих воспитанников вовлекли в соревнования на велосипедах.







Угон

Ночью 22 сентября с ул. Советской г.п. Вороново был угнан мини-автобус «Мерседес». Позже он был обнаружен на выезде из поселка, у транспортного средства имелись технические повреждения.

По данному факту Вороновским РОСК возбуждено уголовное дело. Граждан, которым что-либо известно об этом происшествии, просят обратиться в Вороновский РОВД или РОСК.

Новости собрала Марина КОНДРАТОВИЧ.