На контроле закупка сельхозпродукции

Источник материала: Вороновская газета





С целью изучения в области ситуации с закупкой, заготовкой излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной населением в личных подсобных хозяйствах, а также дикорастущей продукции, в Комитете государственного контроля Гродненской области с 1 по 3 октября будут работать телефоны «горячей линии»:

в г. Гродно 8-0152-79-88-26, 79-88-31,

по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся проблемах при осуществлении данных закупок.