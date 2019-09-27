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На контроле закупка сельхозпродукции
28.09.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С целью изучения в области ситуации с закупкой, заготовкой излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной населением в личных подсобных хозяйствах, а также дикорастущей продукции, в Комитете государственного контроля Гродненской области с 1 по 3 октября будут работать телефоны «горячей линии»:
в г. Гродно 8-0152-79-88-26, 79-88-31,
по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся проблемах при осуществлении данных закупок.
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С целью изучения в области ситуации с закупкой, заготовкой излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной населением в личных подсобных хозяйствах, а также...
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