Жюри определило самые комфортные для предпринимателей регионы Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбрали лучшие города и районы для ведения бизнеса. Конкурс проводится уже 12 лет. В 2019 году в нем участвовали более 140 администраций районов, городов и областей, рассказывает «МИР 24».

Жюри оценивало достижения регионов в сфере бизнеса – то, как местные власти ведут диалог с предпринимателями и решают спорные вопросы. Также изучали содержание местной деловой прессы. Минская область стала лучшей в 2019 году. А награду за развитие предпринимательства в областных центрах получил город Гродно.

«Когда мы объявляем и подсчитываем, что именно данный регион является победителем, к нему начинают резко проявлять интерес инвесторы, зарубежные дипломатические миссии, делегации деловые. Там начинает больше проводиться разных форумов экономических. И регион получает новый толчок в развитии», – сказал председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Также на церемонии отметили СМИ, которые затрагивают темы развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. Диплом за лучшее освещение предпринимательства получила телекомпания «МИР».