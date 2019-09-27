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Жюри определило самые комфортные для предпринимателей регионы Беларуси

28.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбрали лучшие города и районы для ведения бизнеса. Конкурс проводится уже 12 лет. В 2019 году в нем участвовали более 140 администраций районов, городов и областей, рассказывает «МИР 24».

Жюри оценивало достижения регионов в сфере бизнеса – то, как местные власти ведут диалог с предпринимателями и решают спорные вопросы. Также изучали содержание местной деловой прессы. Минская область стала лучшей в 2019 году. А награду за развитие предпринимательства в областных центрах получил город Гродно.

«Когда мы объявляем и подсчитываем, что именно данный регион является победителем, к нему начинают резко проявлять интерес инвесторы, зарубежные дипломатические миссии, делегации деловые. Там начинает больше проводиться разных форумов экономических. И регион получает новый толчок в развитии», – сказал председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Также на церемонии отметили СМИ, которые затрагивают темы развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. Диплом за лучшее освещение предпринимательства получила телекомпания «МИР».



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Теги: Гродно
 
 
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Жюри оценивало достижения регионов в сфере бизнеса. Также на церемонии диплом за лучшее освещение предпринимательства получила телекомпания «МИР».
 
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