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Жюри определило самые комфортные для предпринимателей регионы Беларуси
28.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выбрали лучшие города и районы для ведения бизнеса. Конкурс проводится уже 12 лет. В 2019 году в нем участвовали более 140 администраций районов, городов и областей, рассказывает «МИР 24».
Жюри оценивало достижения регионов в сфере бизнеса – то, как местные власти ведут диалог с предпринимателями и решают спорные вопросы. Также изучали содержание местной деловой прессы. Минская область стала лучшей в 2019 году. А награду за
Также на церемонии отметили СМИ, которые затрагивают темы развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. Диплом за лучшее освещение предпринимательства получила телекомпания «МИР».
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Жюри оценивало достижения регионов в сфере бизнеса. Также на церемонии диплом за лучшее освещение предпринимательства получила телекомпания «МИР».
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