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В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист СССР Марк Захаров

28.09.2019 14:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист СССР Марк Захаров
Фото из открытых источников

Художественный руководитель московского театра Ленком народный артист СССР Марк Захаров скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк ВАРШАВЕР.

В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист СССР Марк Захаров И Остапа несло... Как фильм «12 стульев» провалился при первом показе по ТВ

Сообщается, что Марк Захаров умер после продолжительной болезни. Ранее, 20 августа, он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы.

Захаров известен как режиссер театра и кино. Многие его киноленты вошли в золотой фонд кинематографа: «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие. Среди самых успешных его работ в театре такие спектакли как «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Юнона и Авось», «Шут Балакирев», «Вишневый сад».

 
 
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Знаменитый режиссер умер после продолжительной болезни.
 
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