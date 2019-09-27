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Знакомьтесь: Даниил Мозоль, особый мальчик-писатель из Бреста

28.09.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Творческая встреча с Даниилом Мозолем прошла в детской библиотеке имени Пушкина, во время которой была презентована его первая книга «Я есть».

Знакомьтесь: Даниил Мозоль, особый мальчик-писатель из Бреста

      Автор фото: Наталья ШЛЯЖКО

      Мероприятие, посвященное проекту «Мой мир – моя вселенная», организовал Многопрофильный центр детей и молодёжи совместно с благотворительным фондом «Новое поколение».

      Герой встречи с рождения болеет ДЦП. Несмотря на все сложности,он пишеточень добрые сказки и рассказы о животных, хорошо учится, интересуется психологией, пытается понять, в чем смысл жизни, любит путешествовать по разным странам и Беларуси, каждый день учит стихи. Кроме этого, дважды в день у него ЛФК, занятия на тренажере, но он терпеливо относится к такому графику. Даниил очень общительный, позитивный, с доброй улыбкой мальчик. Его сердце открыто миру, да и сам он стремится всем дарить только добро и радость. «Я не один, пока есть неравнодушные люди. Мои родители, сестра Катюша, единственная бабушка Надя – это моя вера и сила», – считает он. Родные всё делают для того, чтобы мальчик был счастлив. «Самое главное для меня – это доставить сыну радость, – говорит мама Даниила Ирина Ивановна. – Когда он улыбается, то для меня это всё!..»

      Знакомьтесь: Даниил Мозоль, особый мальчик-писатель из Бреста


      Настоящий праздник в честь шестнадцатилетия Даниила подарили организаторы, благодаря стараниям которых издана его книга. А появление её на вечере стало настоящим сюрпризом для героя торжества и его родителей. В адрес именинника звучало много поздравлений, песен, музыки,были и подарки. Сказать,какое счастья ощутила семья Мозоль в этот день, – ничего не сказать. «Такие встречи дают возможность увидеть, как важно быть чуткими милосердным, – говорит заместитель директора Многопрофильного центра Людмила Скакун. – Нужно видеть главное и вовремя протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается».

      По словам директора фонда Илоны Паневской, данный проект поддерживает детей с ограниченными возможностями.«Это уже третья помощь, когда мы продвигаем творчество талантливых ребят.Такие мероприятия нужны детям и родителям.Часто мамы стесняются своих детей, не могут принять их…Спасибо тем, кто любит и поддерживает своих детей. Мы всегда будем рядом с ними – это наша жизнь, наша духовность. Наше отношение к таким людям показывает уровень общества».

      Знакомьтесь: Даниил Мозоль, особый мальчик-писатель из Бреста


      Жизнь таких родителей не из лёгких. В ней не только каждодневные занятия ЛФК, больницы, оперирование и сложные реабилитационные периоды. Здесь ещё можно встретить и незаслуженный негатив со стороны общества. Семья Мозоль прошла и это: «Если сейчас и говорят что-то обидное, я воспринимаю уже не так болезненно, и нет прежней обиды, – делится Ирина Ивановна. – Думаю, человек должен через это пойти… Наверное, он что-то в жизни не понял. Но чаще по-доброму говорят, советуют… Однажды нам подсказали приобрести иконку, и мы купили её. Сейчас у меня такая сила, как снеговая лавина, когда ты знаешь, что можешь собой защитить ребенка. Духом не падаю – я уже этим всем переболела. Плакала, и сейчас слёзы есть… Ты готов, ты можешь, когда тебя поддерживают. Я иду вперед, хочется сделать очень многое для своего сына. Главное, чтобы ему не было хуже…».

      Быть мамой – тяжёлый труд. Быть родителем особенного ребенка– тяжелее втройне. Но важно знать, что всегда найдутся те, кто тебя поддержит, подставит плечо в трудную минуту, скажет доброе слово… А название книги Даниила «Я есть» – это призыв ко всем намдарить ребятам свою любовь и внимание. Семье Мозоль хочется пожелать сил, терпения, понимания и, безусловно, новых творческих достижений, которые обязательно найдут своего почитателя.

       
       
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        Творческая встреча с Даниилом Мозолем прошла в детской библиотеке имени Пушкина, во время которой была презентована его первая книга «Я есть». Автор фото:...
       
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