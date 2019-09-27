Источник материала: Виртуальный Брест

Любопытный список распространяется по социальным сетям . В нём перечисляется, что надо сделать родителям для группы и для сада. Скажем так - не мало.





Открыто об этом не говорится, но предположительно - фото было сделано в одном из брестских детских садов. Мы, конечно, понимает, что список носит рекомендательный характер (а как же ещё?), но странно, что в наличии нет даже мыла.





В комментариях к посту пользователи даже не "загоняются", откуда утечка, уверяя, что нечто подобное происходит во многих детских садах. А что приходится делать вам для того, чтобы ребёнок посещал дошкольное учреждение?