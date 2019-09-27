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В сети "всплыл" список того, что предлагается купить родителям в детский сад
28.09.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Любопытный список распространяется
Открыто об этом не говорится, но предположительно - фото было сделано в одном из брестских детских садов. Мы, конечно, понимает, что список носит рекомендательный характер (а как же ещё?), но странно, что в наличии нет даже мыла.
В комментариях к посту пользователи даже не "загоняются", откуда утечка, уверяя, что нечто подобное происходит во многих детских садах. А что приходится делать вам для того, чтобы ребёнок посещал дошкольное учреждение?
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