Сегодня в Бресте на ул. ГОБК гулял огромный лось

Источник материала: Виртуальный Брест

Сейчас у зверей период, когда они очень активны - брачный. В городе ещё так-сяк, а вот на трассах животные создают проблемы - столкновение с такой тушей на скорости может закончиться плачевно.





А в Брест они частенько заглядывают, необычно, конечно, но ничего из ряда вон выходящего. Обычно, правда, бродят по парку.





фото - ВК Онлайн Брест





Животное заметили сегодня, 28 сентября 2019 года.