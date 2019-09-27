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Сегодня в Бресте на ул. ГОБК гулял огромный лось
28.09.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сейчас у зверей период, когда они очень активны - брачный. В городе ещё так-сяк, а вот на трассах животные создают проблемы - столкновение с такой тушей на скорости может закончиться плачевно.
А в Брест они частенько заглядывают, необычно, конечно, но ничего из ряда вон выходящего. Обычно, правда, бродят по парку.
фото -
Животное заметили сегодня, 28 сентября 2019 года.
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