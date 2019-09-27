|
В Малоритском районе грибами отравился брестчанин
28.09.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Случай отравления грибами на днях зарегистрирован в Малоритском районе.
По информации предоставленной газете
Как сообщила Ирина Лукашевич, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Малоритского районного ЦГиЭ, навозник серый (копринус, чернильный гриб) обладает свойством вызывать реакцию алкогольной гиперчувствительности у тех лиц, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, оставаясь безвредным для непьющих.
Пострадавший, получив медицинскую помощь, вскоре отправился домой.
Также Ирина Лукашевич в очередной раз обратила внимание на то, что нужно быть предельно внимательными и собирать только съедобные грибы. Ведь отравления происходят не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и при употреблении условно-съедобных, если пренебречь правилами их приготовления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случай отравления грибами на днях зарегистрирован в Малоритском районе. По информации предоставленной газете «Голас часу» районным центром гигиены и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)