В Малоритском районе грибами отравился брестчанин

Источник материала: Виртуальный Брест

Случай отравления грибами на днях зарегистрирован в Малоритском районе.





По информации предоставленной газете «Голас часу» районным центром гигиены и эпидемиологии, 61-летний мужчина, житель Бреста, находясь в гостях после употребления в пищу грибов «навозников» в жаренном виде вместе с алкоголем был госпитализирован в инфекционное отделение УЗ «Малоритская ЦРБ» с диагнозом «Острое отравление грибами».

Как сообщила Ирина Лукашевич, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Малоритского районного ЦГиЭ, навозник серый (копринус, чернильный гриб) обладает свойством вызывать реакцию алкогольной гиперчувствительности у тех лиц, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, оставаясь безвредным для непьющих.

Пострадавший, получив медицинскую помощь, вскоре отправился домой.

Также Ирина Лукашевич в очередной раз обратила внимание на то, что нужно быть предельно внимательными и собирать только съедобные грибы. Ведь отравления происходят не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и при употреблении условно-съедобных, если пренебречь правилами их приготовления.