Напомним, ремонт проводился на автомобильном мосту через реку Свислочь между пунктами пропуска «Берестовица» и «Бобровники», движение было организовано по реверсивному принципу.
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Работа пункта пропуска «Берестовица» на границе с Польшей восстановлена
28.09.2019 15:11 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Напомним, ремонт проводился на автомобильном мосту через реку Свислочь между пунктами пропуска «Берестовица» и «Бобровники», движение было организовано по реверсивному принципу.
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Ранее пункт пропуска несколько дней работал в ограниченном режиме из-за ремонта дороги.
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