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В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей

28.09.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 сентября Академия Министерства внутренних дел открыла двери для абитуриентов, их родителей и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь встречают тех, кто подумывает получить это образование.

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей

Гостей знакомят не только с самой академией, но и с достижениями выпускников. На открытой площадке – экспозиция, которая рассказывает о премудростях работы следователя, эксперта-криминалиста, оперативника, участкового инспектора, сотрудника ГАИ.

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей

В чём специфика работы следователя, эксперта-криминалиста и сотрудника ГАИ? Академия МВД провела день открытых дверей

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Новости Беларуси. 28 сентября Академия Министерства внутренних дел открыла двери для абитуриентов, их родителей и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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