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«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

28.09.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Печальная новость утром 28 сентября пришла из Москвы: не стало художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. Ему было 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

Захаров окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола. Его самой известной театральной работой считают рок-оперу «Юнона и Авось». Среди фильмов, в которых он выступил режиссером, – «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым.

Последнее время у Захарова были проблемы со здоровьем: в августе он попал в реанимацию с воспалением легких, из больницы его выписали в начале сентября.

«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

Люди в материале: Марк Захаров
 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. Печальная новость утром 28 сентября пришла из Москвы: не стало художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова....
 
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