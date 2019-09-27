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«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова
Источник материала: СТВ
Новости России. Печальная новость утром 28 сентября пришла из Москвы:
Захаров окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола. Его самой известной театральной работой считают рок-оперу «Юнона и Авось». Среди фильмов, в которых он выступил режиссером, – «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым.
Последнее время у Захарова были проблемы со здоровьем: в августе он попал в реанимацию с воспалением легких, из больницы его выписали в начале сентября.
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«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова
Новости России. Печальная новость утром 28 сентября пришла из Москвы: не стало художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова....
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