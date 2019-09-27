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Арина Соболенко выиграла турнир Wuhan Open во второй раз

28.09.2019 14:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко защитила свой титул на турнире Wuhan Open в Китае.

В финале турнира противницей Арины (14 WTA) была американка Элисон Риск (35 WTA), которую Соболенко побеждала уже дважды. Нынешняя победа стала для белорусски третьей в личных встречах.

Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае

В первом сете счёт открыла Арина. Элисон сравняла – 1:1. Далее инициатива принадлежала Соболенко, которая довела счёт до 5:1, но американка сдаваться без боя не хотела. Риск смогла выиграть два гейма, после чего белоруска завершила сет – 6:3.

Арина Соболенко выиграла турнир Wuhan Open во второй раз
Фото: twitter.com/wta

Во второй партии счёт открыла Элисон. Следующим геймом Арина сравняла счёт. После 2:2 Риск вырвалась вперёд – 2:5. Затем Соболенко в последний раз попыталась перехватить инициативу, но в итоге уступила – 3:6.

Начало третьего сета вновь осталось за белоруской. В этот раз Арина решила не оставить противнице ни единого шанса. Только после счёта 5:0 американка смогла взять один гейм, чтобы не проиграть всухую, после чего белоруска мощным эйсом завершила сет (6:1) и матч.

Для Соболенко это второй выигранный турнир Wuhan Open. Кстати, свой первый трофей в 2019 году Арина завоевала в финале Shenzhen Open, сражаясь с Риск.

Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open

На пути к финалу Wuhan Open Арина обошла Александру Саснович (51 WTA), Даниэль Коллинз (33 WTA), Кики Бертенс (8 WTA), Елену Рыбакину (50 WTA) и в полуфинале разделалась с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Люди в материале: Арина Соболенко, Элисон Риск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко защитила свой титул на турнире Wuhan Open в Китае. В финале турнира противницей Арины (14 WTA) была американка...
 
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