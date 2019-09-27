Скрывались в бывшем бункере НАТО: в Германии арестовали киберпреступников

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии арестовали киберпреступников, скрывавшихся в бывшем бункере НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На покинутой базе альянса располагался незаконный центр обработки данных. Речь идет о хостинге целого ряда интернет-сайтов так называемого даркнета – теневого сегмента Всемирной паутины. Полицейские взяли под стражу семерых подозреваемых. Их обвиняют в торговле оружием, наркотиками, фальшивыми документами и вредоносными программами.







