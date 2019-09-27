ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скрывались в бывшем бункере НАТО: в Германии арестовали киберпреступников

28.09.2019 14:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии арестовали киберпреступников, скрывавшихся в бывшем бункере НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На покинутой базе альянса располагался незаконный центр обработки данных. Речь идет о хостинге целого ряда интернет-сайтов так называемого даркнета – теневого сегмента Всемирной паутины. Полицейские взяли под стражу семерых подозреваемых. Их обвиняют в торговле оружием, наркотиками, фальшивыми документами и вредоносными программами.

Скрывались в бывшем бункере НАТО: в Германии арестовали киберпреступников

Скрывались в бывшем бункере НАТО: в Германии арестовали киберпреступников

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. В Германии арестовали киберпреступников, скрывавшихся в бывшем бункере НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На покинутой базе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Шлойдо: бюджет "Минска", мужской и женской команды вместе, — 1,5 миллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика