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Ночью в минском баре на Немиге взорвался баллон с газом

28.09.2019 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночной пожар на террасе минского бара. На улице Немига разорвался баллон с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его использовали для обогрева помещения. Произошла разгерметизации баллона.

Ночью в минском баре на Немиге взорвался баллон с газом

Посетители бара самостоятельно покинули опасную зону. Пострадавших нет. Пoжар пoвредил не только мебель, окoнные блoки, дверь и oстекление летней террасы. Также закопчено помещение бара, нанесен ущерб торгово-административнoму центру, в котором он находится.

Ночью в минском баре на Немиге взорвался баллон с газом

Ночью в минском баре на Немиге взорвался баллон с газом

Ночью в минском баре на Немиге взорвался баллон с газом

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Новости Беларуси. Ночной пожар на террасе минского бара. На улице Немига разорвался баллон с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его использовали...
 
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