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Ночью в минском баре на Немиге взорвался баллон с газом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночной пожар на террасе минского бара. На улице Немига
Посетители бара самостоятельно покинули опасную зону. Пострадавших нет. Пoжар пoвредил не только мебель, окoнные блoки, дверь и oстекление летней террасы. Также закопчено помещение бара, нанесен ущерб торгово-административнoму центру, в котором он находится.
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Новости Беларуси. Ночной пожар на террасе минского бара. На улице Немига разорвался баллон с газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его использовали...
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