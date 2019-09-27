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Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

28.09.2019 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 сентября на празднике в Браславе собрались все те, кто стал героем жатвы, они стали участниками шествия хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю»

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Сейчас в городе работают сельские подворья, интерактивные площадки, проходят спортивные соревнования. Лидеров уборочной страды наградят на сцене парка «Лесничевка». Им вручат и ценные подарки – тракторы и автомобили. Отметим, что несмотря на капризы погоды Витебская область показала один из лучших результатов по урожайности в стране. 

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Витебская область сработала хорошо в этом году по уборке урожая. И как результат – почти миллион тонн.

Я думаю, что это будет постоянный, стабильный результат, только нужно прибавлять. На Витебщине есть резервы, задумки, поэтому результат, надеюсь, будет и в будущем.

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Геннадий Сабынич, председатель Витебского райисполкома:
В этом году мы намолотили более 100 тысяч тонн – это очень неплохой результат. За последнюю пятилетку удалось достичь благодаря слаженной работе аграриев района, благодаря соблюдению технологической дисциплины, ответственности.

К «Дажынкам» в Браславе обновили более чем 100 объектов – обустроили набережную, провели ремонт дворов, улиц и дорог. В городе появились оригинальные скамейки и фонари. Похорошел Браслав благодаря предприятиям, бизнесменам и местным жителям в рамках акции «Подарок любимому городу».

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Люди в материале: Анатолий Линевич, Геннадий Сабынич
 
 
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Новости Беларуси. 28 сентября на празднике в Браславе собрались все те, кто стал героем жатвы, они стали участниками шествия хлеборобов, сообщили в программе...
 
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