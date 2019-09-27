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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток

28.09.2019 13:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Стремиться к высотам можно и с небольшим ростом. Никто не сомневается, что маленький рост не может быть помехой, если у человека есть цель, которой он хочет добиться. А уж в творческой сфере небольшой рост наоборот может добавить +1 к обаянию.

Мы решили узнать, кто из популярных артисток не превышает планку в 165 сантиметров.

Лариса Грибалёва, 153 см

Первая и единственная в нашем списке жительница Беларуси. Была ведущей нескольких программ на телевидении, снималась в фильмах. Сейчас в основном занимается музыкальной деятельностью.

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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/gribalevalarisa

Ольга Будина, 154 см

Начала сниматься в фильмах, ещё участь в университете. Популярность к Будиной пришла после выхода на экраны сериала «Граница. Таёжный роман». Была ведущей нескольких программ на телевидении.

Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/olgabudina_page

Ольга Кузьмина, 157 см

В детстве занималась хореографией и акробатикой, что в дальнейшем помогло ей естественнее смотреться на экранах. Дебютировала Кузьмина в «Ералаше», однако популярность к ней пришла через много лет – после съёмок в сериале «Кухня».

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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/kuzmummy

Юлия Савичева, 157 см

Родители Юлии музыканты. Сама она дебютировала на сцене в 4 года. Является финалисткой телепроекта «Фабрика звёзд 2». Представляла Россию на «Евровидении» в 2004 году и заняла 11 место. Исполнительница композиции «Если в сердце живёт любовь».

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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Марина Александрова, 158 см

Первый фильм с участием Марины вышел на экраны в 2000 году. Хотя Александрова снялась в относительно большом числе фильмов, популярность к ней пришла только в 2014 году. Актриса смогла заполучить роль Екатерины II в одноименном сериале.

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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

МакSим, 160 см

Успех к певице пришёл сразу после выпуска дебютного альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Сейчас общий тираж её альбомов превышает 6 миллионов экземпляров, а также семь её песен последовательно занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.

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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/maksimartist

Наташа Королёва, 160 см

Дебютировала на сцене в три года. В 16 лет Королёва уже с большим успехом гастролировала в США. Годом позже она исполнила песню «Жёлтые тюльпаны», написанную Игорем Николаевым. В настоящее время продолжает заниматься музыкальной деятельностью, а также владеет двумя салонами красоты.

Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/koroleva__star

Ани Лорак, 162 см

Представительница Украины на «Евровидении» в 2008 году, занявшая второе место. Обладательница множества премий и двух платиновых дисков. Официально на сцене появилась в 14 лет, хотя до этого участвовала в детских конкурсах вокала. Занимается благотворительностью.

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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/anilorak

Анжелика Варум, 164 см

В пять лет начала учиться играть на фортепиано, немного позже – на гитаре. В 21 год по просьбе отца записала свои первые песни. Тремя годами позже стала финалисткой «Песни года». В настоящее время записывает новый альбом. В честь Анжелики были созданы одноименные духи.

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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: instagram.com/avarum

Анфиса Чехова, 165 см

Ведущая программ на телевидении и радио, певица и актриса. На телеэкране дебютировала в 2004 году, на театральной сцене – в 2009 году. Хотела стать актрисой и училась в ГИТИС, но была отчислена. По словам Чеховой, за то, что во время обучения решила принять участие в музыкальном конкурсе.

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Фото: instagram.com/achekhova

Глюкоза, 165 см

Певица, актриса кино и озвучивания. В качестве актрисы дебютировала в «Ералаше». Первый музыкальный альбом Глюкоза выпустила в 2003 году, а вскоре публика смогла увидеть певицу на конкурсе «Фабрика звёзд». В настоящее время продолжает заниматься музыкальной деятельностью.

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Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток
Фото: vk.com/id133862729

Люди в материале: Лариса Грибалёва, Ольга Будина, Ольга Кузьмина, Юлия Савичева, Марина Александрова, МакSим, Наташа Королева, Ани Лорак, Анжелика Варум, Анфиса Чехова, Глюкоза
 
 
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Стремиться к высотам можно и с небольшим ростом. Никто не сомневается, что маленький рост не может быть помехой, если у человека есть цель, которой он хочет...
 
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