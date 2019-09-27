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Президент Беларуси: «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 сентября в Витебской области справляют «Дажынкi». Браслав принимает фестиваль-ярмарку тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участникам и гостям праздника приветствие направил Президент. В нем Александр Лукашенко подчеркнул, что «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю.
Напомним, хлеборобы самого северного региона Беларуси собрали около 1 миллиона тонн зерна, а Витебский и Оршанский районы перешагнули 100-тысячную планку.
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Президент Беларуси: «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю»
Новости Беларуси. 28 сентября в Витебской области справляют «Дажынкi». Браслав принимает фестиваль-ярмарку тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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