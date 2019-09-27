Президент Беларуси: «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 сентября в Витебской области справляют «Дажынкi». Браслав принимает фестиваль-ярмарку тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»

Участникам и гостям праздника приветствие направил Президент. В нем Александр Лукашенко подчеркнул, что «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю.





Напомним, хлеборобы самого северного региона Беларуси собрали около 1 миллиона тонн зерна, а Витебский и Оршанский районы перешагнули 100-тысячную планку.







