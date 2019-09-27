СМИ: В США обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских бирж

Источник материала: Ежедневник



elgreloo.com

На фоне информации о возможном делистинге с американских бирж обрушились котировки китайских компаний.

Информация о возможном делистинге китайских компаний в США, распространенная мировыми СМИ, привела к падению котировок акций.

В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне, сообщает Ведомости.

Котировки китайских компаний начали падать после того, как сразу несколько СМИ сообщили о возможном ограничении инвестиций США в Китай. Цена одной акции Alibaba Group упала на 5,26%, JD.com – на 5,88%, Pinduoduo – на 4,2%, Baidu – на 3,67%, NetEase – на 4,63%,69.

Кроме того, администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает запрет каких-либо финансовых вложений со стороны США в китайские компании, сообщает CNBC со ссылкой на источник.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. Американский президент Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму 300 млрд. долларов. С 1 октября произойдет увеличение тарифов до 30% на другой перечень продукции из Китая стоимостью 250 млрд. долалров. Следующее повышение пошлин на ряд китайских товаров ожидается в декабре. Трамп требовал от американских компаний перенести в США производство, которое ведется ими в Китае.