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Упс! Количество роботов на производствах Беларуси равно статистической погрешности

28.09.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси количество роботов на производствах настолько мало, что находится на уровне статистической погрешности. Такое мнение высказал Виктор Хаменок, директор Rozum Robotics, выступая на конференции «Смарт-индустрия Беларуси».


По словам эксперта, в РФ роботов недавно пересчитали и выяснили, что их количество составляет 3 робота на 10 тыс. работников.

В Беларуси ситуация может быть получше: 4–5 роботов на 10 тыс. работников.

Для сравнения: среднее значение по миру — 74 робота на 10 тыс. рабочих; в Китае — 68 роботов. В Германии — 300, Южной Корее — 600 роботов на 10 тыс. человек.

Хаменок обратил внимание на то, что дешевая рабочая сила перестает быть драйвером экономики во всем мире. Поэтому и для Беларуси окно возможности, связанное с дешевизной труда (500 долларов), «схлопывается».


На модернизацию производств осталось 5−10 лет, после чего начнется критическое отставание производств.

Эксперт рассказал, что после того, как компании развитых стран вынесли производства в Китай, они поняли, что начали быстро терять экспертизу. Поэтому сегодня вопрос, как вернуть производство в страны, где высокая зарплата, решается наращиванием внедрения роботов.

Мир стремительно роботизируется. Стоимость продукции роботов одинакова в разных странах и равна стоимости электричества.
 
 
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В Беларуси количество роботов на производствах настолько мало, что находится на уровне статистической погрешности. Такое мнение высказал Виктор Хаменок, директор...
 
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