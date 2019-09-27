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Фотофакт: очередь с ночи занимали перед H&M. На открытии магазина в Минске собралось около тысячи человек
Источник материала: Партизан
Первым посетителям бренд обещает подарочные сертификаты.
Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu
Первый магазин популярной сети одежды H&M открывается в Минске 28 сентября. По этому поводу в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk уже за полчаса до открытия собралось около тысячи человек,
Дело в том, что первым посетителям бренд обещает подарочные сертификаты. H&M - шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой.
На открытии H&M в Минске собралось около тысячи человек
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Фотофакт: очередь с ночи занимали перед H&M. На открытии магазина в Минске собралось около тысячи человек
Первым посетителям бренд обещает подарочные сертификаты.
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