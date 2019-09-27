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Фотофакт: очередь с ночи занимали перед H&M. На открытии магазина в Минске собралось около тысячи человек

28.09.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первым посетителям бренд обещает подарочные сертификаты.



Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Первый магазин популярной сети одежды H&M открывается в Минске 28 сентября. По этому поводу в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk уже за полчаса до открытия собралось около тысячи человек, передает корреспондент KP.BY.

Дело в том, что первым посетителям бренд обещает подарочные сертификаты. H&M - шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой.

На открытии H&M в Минске собралось около тысячи человек
 
Теги: Минск
 
 
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