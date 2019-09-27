Фотофакт: очередь с ночи занимали перед H&M. На открытии магазина в Минске собралось около тысячи человек

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передает корреспондент KP.BY. Первый магазин популярной сети одежды H&M открывается в Минске 28 сентября. По этому поводу в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk уже за полчаса до открытия собралось около тысячи человек,корреспондент KP.BY.





Дело в том, что первым посетителям бренд обещает подарочные сертификаты. H&M - шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой.





На открытии H&M в Минске собралось около тысячи человек



