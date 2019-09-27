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В Слуцке прошло зрелищное открытие стадиона ДОСААФ. Фото
28.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
28 сентября на месте бывшего госпиталя в 12-м городке состоялось открытие стадиона развития технических видов спорта.
Для случчан устроили показательные выступления по дрифту, маневрированию на мотоциклах и автомобилях, фигурному вождению мотоцикла и мотоболу.
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Для случчан устроили показательные выступления по дрифту, маневрированию на мотоциклах и автомобилях, фигурному вождению мотоцикла и мотоболу.
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