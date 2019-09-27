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Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

28.09.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несмотря на дождливую погоду 28 сентября осенние ярмарки открылись вовремя и уже с утра сюда пришли первые покупатели. Кроме сельскохозяйственной продукции тут можно приобрести одежду, товары для дома, бытовую химию, специи и даже веники для бани.

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Сельхозпродукцию по доступным ценам предлагают купить в основном местные производители, много предложений от фермеров. Цены у продавцов с аналогичным товаром сильно не отличаются, торг уместен.

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

- Подходите, пробуйте! – зазывает покупателей Снежана, фермер из Брестского района. – В этом году перцы уродились всем на зависть: вкусные, сочные, ароматные. Вы попробуйте, сомнения «брать или нет» сразу отпадут. У нас некоторые люди, которые с самого утра купили, уже второй раз пришли и соседям порекомендовали. Цену мы не гнем, отдаем по рубль двадцать за кило.

К слову, стоимость и ассортимент в целом приятно радуют. Цена на картофель варьируется от 45 до 65 копеек, в зависимости от сорта и размера. Морковь и свекла в среднем продаются по 50 копеек. Белорусские помидоры предлагают по рублю, лук по 60-70 копеек. Ценник на белокочанную и цветную капусту начинается от 40 копеек. Яблоки продают по рублю, а груши по рубль тридцать. За три рубля килограмм на ярмарках предлагают купить чеснок и горький перец. Килограмм грецких орехов можно приобрести за 3.7-3.9 рубля. Кроме того, на ярмарке много предложений от производителей меда: лесной, цветочный, липовый, гречишный, вересковый. Полкило лакомства стоит 7,5 рублей. Литровую банку клюквы можно купить почти за 4 рубля. Нельзя пройти мимо и не попробовать разносолы: огурцы, квашеную капусту, маринованные помидоры.

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

- За пару часов почти всю клюкву распродали, - радостно рассказывает Галина Владимировна из Пружанского района. – Люди заготавливают: кто себе, кто детям берет. Ягода в этом году хорошая, много ее. Мы планируем работать и в остальные дни ярмарки, так что хватит всем!

Многие продавцы охотно торгуются, особенно если делаешь крупную покупку. С некоторыми можно договориться о доставке. В общем,старт ярмаркам дан, приходите, выбирайте, пробуйте и покупайте! Напоминаем, что осенние ярмарки будут работать до конца октября.

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

Осенние ярмарки стартовали в Бресте: что почем?

 
 
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  Несмотря на дождливую погоду 28 сентября осенние ярмарки открылись вовремя и уже с утра сюда пришли первые покупатели. Кроме сельскохозяйственной продукции тут...
 
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